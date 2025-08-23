Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Непредсказуем сблъсък на "Огоста"

Непредсказуем сблъсък на "Огоста"

  • 23 авг 2025 | 07:31
  • 203
  • 0
Непредсказуем сблъсък на "Огоста"

Монтана и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Денислав Сталев.

Домакините се намират на предпоследното място с две точки в своя актив, а с една повече столичани са позиция по-напред в класирането. От началото на сезона монтанци имат две равенства и три загуби, като вече дори смениха треньора си. Анатоли Нанков зае мястото на Танчо Калпаков, но дебютира с поражение от ЦСКА 1948 (1:2) преди седмица.

Отборът на Стамен Белчев пък започна кампанията с четири поредни загуби, но в предния кръг обърна Добруджа (2:1) и сега се надява да запише нов успех над новака в елита. Септември е с най-слабата защита, като до този момент тимът е допуснал цели 13 попадения.

Монтана се подсили с Мършуля
Монтана се подсили с Мършуля

Преди три дни Монтана се подсили с хърватския защитник Ариан Мършуля, който може да запише първи минути със синята фланелка още днес.

В двата лагера няма сериозни кадрови проблеми и треньорите ще заложат на най-добрите си футболисти в търсене на победата.

МОНТАНА - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)

НАЧАЛО: 19:00 часа
СЪДИЯ: Денислав Сталев
СТАДИОН: "Огоста", Монтана

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лозев: Моментът за първата победа ще дойде

Лозев: Моментът за първата победа ще дойде

  • 22 авг 2025 | 23:03
  • 1503
  • 0
Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от резултата и играта на отбора

Гьоко Хаджиевски: Доволен съм от резултата и играта на отбора

  • 22 авг 2025 | 22:48
  • 1638
  • 2
Генчев: Имаме още доста работа

Генчев: Имаме още доста работа

  • 22 авг 2025 | 22:39
  • 1434
  • 11
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 18807
  • 39
Чиликов: Искам да поздравя момчетата

Чиликов: Искам да поздравя момчетата

  • 22 авг 2025 | 20:09
  • 2657
  • 7
В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

В Сандански: Бутилки летяха, голове не паднаха

  • 22 авг 2025 | 20:01
  • 23744
  • 27
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 18807
  • 39
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 614
  • 0
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 160
  • 0
Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

Жребият за Мондиал 2026 ще бъде изтеглен през декември

  • 22 авг 2025 | 23:50
  • 6687
  • 29
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 10727
  • 7