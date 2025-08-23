Непредсказуем сблъсък на "Огоста"

Монтана и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Огоста" стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Денислав Сталев.

Домакините се намират на предпоследното място с две точки в своя актив, а с една повече столичани са позиция по-напред в класирането. От началото на сезона монтанци имат две равенства и три загуби, като вече дори смениха треньора си. Анатоли Нанков зае мястото на Танчо Калпаков, но дебютира с поражение от ЦСКА 1948 (1:2) преди седмица.

Отборът на Стамен Белчев пък започна кампанията с четири поредни загуби, но в предния кръг обърна Добруджа (2:1) и сега се надява да запише нов успех над новака в елита. Септември е с най-слабата защита, като до този момент тимът е допуснал цели 13 попадения.

Монтана се подсили с Мършуля

Преди три дни Монтана се подсили с хърватския защитник Ариан Мършуля, който може да запише първи минути със синята фланелка още днес.



В двата лагера няма сериозни кадрови проблеми и треньорите ще заложат на най-добрите си футболисти в търсене на победата.

МОНТАНА - СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ)

НАЧАЛО: 19:00 часа

СЪДИЯ: Денислав Сталев

СТАДИОН: "Огоста", Монтана