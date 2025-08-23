Популярни
  Миленков ще се бори за бронз на Световното в Самоков

  23 авг 2025
Кристиян Миленков ще се бори за бронзово отличие на Световното първенство за младежи и девойки в "Арена Самоков", след като загуби полуфиналната си схватка на 63 кг класически стил с арменеца Алекс Маргарян. Съперник на българския национал ще бъде победителят от репешажите, в които ще се включат китаецът Хао Ян, американецът Лендън Дръри и иранецът Мохамад Джавад Навид.

Миленков отстъпи на арменския си съперник само в рамките на 48 секунди, след като отстъпи на два пъти по четири точки. Маргарян е големият фаворит в категорията, след като стигна до финала с туш и 31 технически точки.

Миленков започна на 53 кг срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.

Азис Атанасов спечели с 4:2 срещу Амиршох Вахобов от Узбекистан в квалификациите на 77 кг, след което обаче загуби с 1:3 срещу американеца Лестър Боулинг. Той пък бе победен с категоричното 9:0 от грузинеца Анри Путкарадзе на четвъртфиналите. Така Атанасов отпадна от турнира.

По-рано през деня Сергей Стоев отпадна на 72 кг, след като загуби с 3:8 репешажната си схватка за казахстанеца Юсуф Ашрапов.

