  • 23 авг 2025 | 17:12
Маркес: Чух какво става зад мен в първия завой

Марк Маркес реално беше единственият пилот от челото на класирането, който не беше засегнат по никакъв начин от хаоса, който се образува в първия завой на спринтовото състезание на пистата „Балатон Парк“ в Унгария.

След финала на надпреварата, която пилотът на Дукати спечели, той призна, че е усетил какво става зад него, но това не го е разконцентрирало. Впоследствие испанецът бързо-бързо влезе в ритъм и успя да наложи темпо, което беше непосилно за неговите съперници и записа своя 13-ти успех в 14 спринта от началото на сезона.

Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария
Маркес се размина с хаоса в първия завой и спечели спринта в Унгария

„Усетих какво става в първия завой, чух как някой е много близо до мен. След това просто се опитах да вляза и да следвам моя ритъм. Още от първата обиколка започнах да карам много добре и просто опитах да поддържам постоянно темпо, което ми беше достатъчно, за да се откъсна.

„Доволен съм, сега трябва да анализираме всичко, за да разберем по-добре задната гума преди състезанието утре. Като изключим това, още тази сутрин ние направихме голяма стъпка напред, снощи работихме много здраво и днес се чувствам много по-добре“, обясни Маркес.

Снимки: Gettyimages

