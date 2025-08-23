Популярни
Още един българин е на полуфинал на Световното по борба в Самоков

  • 23 авг 2025 | 16:17

  • 23 авг 2025 | 16:17
Още един българин е на полуфинал на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков стигна полуфиналите на световното първенство по борба за юноши до 20 г. в Самоков след три победи в категория до 63 кг на класическия стил. В четвъртфиналите българинът победи петия от миналия шампионат Илиас Лауина (Нидерландия) с 4:1.

А преди това се наложи над Клисман Велиус (Eквадор) със 7:5 и Йонут Мерута (Румъния), пети на европейското за кадети, с 4:1. В полуфиналите в следобедния сеанс Миленков ще излезе срещу арменеца Алекс Маргарян, който е втори в Европа при кадетите. За българина това е второ участие на световно първенство за тази възраст. Миналата година той завърши 11-ти.

Другият ни представител Азис Атанасов отпадна от надпреварата в категория до 77 кг след като записа успех над Амиршох Вахобов (Узбекистан)с 4:2 и загуба от Лестър Боулинг (САЩ) с 1:3. 

Поражение в репешажите претърпя Сергей Стоев срещу световния вицешампион Юсуф Ашрапов (Казахстан) - туш, след като водеше с 3:0 в кат. до 77 кг.

Полуфиналите са от 17:00 часа в "Арена Самоков". Входът за зрителите е свободен.

Снимка: БФ Борба

