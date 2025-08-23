Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Националът пребори трима съперници по пътя към решаващите сблъсъци и в следобедната сесия ще се изправи срещу арменеца Алекс Маргарян за първо българско отличие на турнира в зала "Арена Самоков".

Миленков започна на 63 кг класически стил срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.

В следобедната сесия Миленков ще срещне арменския национал Алекс Маргарян, а победителят ще си осигури злато или сребро. Загубилият ще се бори за бронз срещу излезлия от репешажните схватки на 63 кг.

Азис Атанасов спечели с 4:2 срещу Амиршох Вахобов от Узбекистан в квалификациите на 77 кг, след което загуби с 1:3 срещу американеца Лестър Боулинг. Той пък бе победен с категоричното 9:0 от грузинеца Анри Путкарадзе на четвъртфиналите. Така Атанасов отпадна от турнира.

По-рано през деня Сергей Стоев загуби с 3:8 репешажната си схватка на 72 кг срещу казахстанеца Юсуф Ашрапов.