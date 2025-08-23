Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

  • 23 авг 2025 | 13:41
  • 140
  • 0
Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното по борба в Самоков

Кристиян Миленков е първият полуфиналист за България на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Националът пребори трима съперници по пътя към решаващите сблъсъци и в следобедната сесия ще се изправи срещу арменеца Алекс Маргарян за първо българско отличие на турнира в зала "Арена Самоков". 

Миленков започна на 63 кг класически стил срещу еквадореца Крисман Караседо и го пребори със 7:5, след което българинът надви с 4:1 румънеца Йонуц Мереута. На четвъртфиналите националът се изправи срещу нидерландеца Иляс Лауина и спечели точка още на старта, след което добави още една за партер. Миленков повдигна два пъти съперника, но не успя да го пренесе, което остави резултата 2:0. Българинът добави още две точки във втората част и загуби само две, което оформи крайното 4:2.  

В следобедната сесия Миленков ще срещне арменския национал Алекс Маргарян, а победителят ще си осигури злато или сребро. Загубилият ще се бори за бронз срещу излезлия от репешажните схватки на 63 кг. 

Азис Атанасов спечели с 4:2 срещу Амиршох Вахобов от Узбекистан в квалификациите на 77 кг, след което загуби с 1:3 срещу американеца Лестър Боулинг. Той пък бе победен с категоричното 9:0 от грузинеца Анри Путкарадзе на четвъртфиналите. Така Атанасов отпадна от турнира. 

По-рано през деня Сергей Стоев загуби с 3:8 репешажната си схватка на 72 кг срещу казахстанеца Юсуф Ашрапов. 

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

  • 22 авг 2025 | 18:47
  • 1538
  • 1
Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

Fight IQ: Два поредни майсторски нокаута на UFC 319

  • 22 авг 2025 | 17:43
  • 3045
  • 0
Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

Бившият шампион на UFC Франки Едгар обясни защо влиза в бокса без ръкавици

  • 22 авг 2025 | 16:38
  • 1259
  • 0
Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

Мениджърът на Джейк Пол: Мач с Джервонта винаги е бил част от плана

  • 22 авг 2025 | 15:24
  • 740
  • 0
България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното по борба в Самоков

България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното по борба в Самоков

  • 22 авг 2025 | 14:06
  • 737
  • 0
Фабиан Едуардс нокаутира Далтън Роста, копирайки брат си Леон Едуардс

Фабиан Едуардс нокаутира Далтън Роста, копирайки брат си Леон Едуардс

  • 22 авг 2025 | 13:59
  • 672
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:33
  • 6595
  • 30
Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

Съставите на Манчестър Сити и Тотнъм

  • 23 авг 2025 | 13:31
  • 1295
  • 5
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 16119
  • 33
Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обещава вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 5953
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 3083
  • 5
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 2650
  • 0