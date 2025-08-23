Черно море без двама за мача с Локо (Пд)

Популярни
  23 авг 2025
Черно море приема днес тима на Локомотив Пловдив в мач от 6-ия кръг на efbet Лига. Треньорът на “моряците” Илиан Илиев определи група от 21 футболисти. От нея заради травма отпадна Цветомир Панов и Андреас Калкан, който все още не е напълно готов за официални срещи.

Срещата е днес (23 август) от 21:15 часа на стадион “Тича” във Варна.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Димитър Тонев, Мартин Милушев, Давид Телеш, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Геоги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса

