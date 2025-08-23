Популярни
БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

  • 23 авг 2025 | 11:33
  • 765
  • 0
БФС започва мащабно изследване, то ще обхване 16 отбора

Българският футболен съюз дава начало на първото по рода си мащабно изследване на кондиционното и функционалното състояние на играчите в елитния детско-юношески футбол. Националната тестова батерия се реализира с подкрепата на технологичния партньор на Федерацията – BARIN SPORTS, като обхватът ѝ ще се разшири в рамките на следващите четири години.

Инициативата стартира с възрастовата група U15, а постепенно ще покрие всички елитни юношески формации в страната. Тестовете се провеждат в различни региони на България, като първите градове са Велико Търново и Варна. До края на месеца предстоят изследвания в Пловдив, а в началото на септември и в София. Общо ще бъдат обхванати 16 отбора и близо 400 деца. В паузата за националните отбори ще бъдат анализирани и всички състезатели от различните възрастови селекции на България.

Сред провежданите тестове са:

 • измерване на анаеробен капацитет, максимална скорост и скоростно-силов профил;
• оценка на силата, реактивната мощност и контрола при приземяване;
• анализ на качеството и обема на движенията;
• оценка на риска от травми.

Основната цел на националната тестова батерия е да предостави на клубовете детайлен индивидуален анализ за състоянието на всеки играч, съчетан с препоръки за подобрение. По този начин БФС цели да подпомогне треньорите и специалистите в клубовете и да създаде най-благоприятни условия за развитието на следващото поколение български футболисти.

