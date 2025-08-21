Георги Иванов: 90% от старите кадри в БФС са сменени

Президентът на БФС Георги Иванов говори в дебютния епизод на новия подкаст на футболната ни централа. Той коментира промените, които са направени под негово ръководство, като разкри, че 90% от старите кадри вече са сменени. Иванов изрази мнение, че хората, които работят в БФС, са най-добрите професионалисти в своята сфера.

Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

"90% от хората, които преди това работеха във футболния съюз, са сменени. Идват нови хора, млади хора. Хора с амбиция, с различни виждания. Хора, които искат да се развиват и да развиват клубовете в зоните, в които работят. Затова я правим тази промяна. Не казвам, че някой отпреди това, който е сменен или ще бъде сменен, не си е свършил работата. Искам промяна! Искам млади хора! Навлизаме в дигитален свят, който е много важен за нас.

Клубовете трябва да започнат да се подготвят, че ние оттук нататък трябва да работим по различен начин от този, който е сега. И ние работим по различен начин. Ние взимаме кадърни хора, които са, може би, най-добрите в сферата си. Смея да твърдя, че в БФС работят най-добрите професионалисти и затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме.

Ние, когато имаме проблеми, не се обаждаме на клубовете, така че може да разберете какви професионалисти работят, след като имаме 700 клуба и всеки ден се сблъскваме с проблеми, които клубовете смятат, че ние трябва да им помогнем и да ги решим. И ги решаваме повечето неща", каза Георги Иванов.