ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 ще се подсили с германския централен защитник Андре Хофман. Трансферът бе анонсиран от спонсора на “червените” Цветомир Найденов, представяйки футболиста на страницата си във “Фейсбук” като “опитният майстор”.

32-годишният бранител пристига в ЦСКА 1948 като свободен агент, след като през лятото се раздели с Фортуна Дюселдорф, където прекара осем сезона. Два от тях бяха в Бундеслигата.

Също така 190-сантиметровият защитник е носил фланелките на Дуисбург и Хановер. С вторите има още четири сезона в Бундеслигата, а общо срещите му в елита на Германия са 89.