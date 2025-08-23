Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Националите по бадминтон отпътуваха за Световното първенство в Париж

Националите по бадминтон отпътуваха за Световното първенство в Париж

  • 23 авг 2025 | 09:22
  • 357
  • 0
Националите по бадминтон отпътуваха за Световното първенство в Париж

Националният отбор по бадминтон отпътува рано тази сутрин за Световното първенство за мъже и жени във френската столица Париж, което ще се проведе от 25 до 31 август.

България ще бъде представена в Париж от следните състезатели: жени единично Калояна Налбантова, Стефани Стоева, жени двойки Стефани Стоева/Габриела Стоева, Цветина Попиванова/Михаела Чепишева и мъже двойки Иван Русев/Илиян Стойнов.

Старши треньор на тима е Петя Неделчева-Хранова, а в Париж ще бъде и Стилиян Макарски, наставник на Калояна Налбантова.

Преди заминаването състезателите проведоха интензивен десетдневен лагер в столичната Бадминтон Зала Европа.

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева ще започнат с двубой срещу Рутапарна Панда и Светапарна Панда (Индия). При успех българките ще срещнат номер 16 в схемата Го Пей Къ и Тео Мей Син (Малайзия).

Михаела Чепишева и Цветина Попиванова стартират срещу Полина Бухрова и Евгения Кантемир (Украйна).

На жени единично Стефани Стоева ще играе срещу Ишика Джайсвал (САЩ), а Калояна Налбантова срещу 15-а поставена Пусарла Синдху (Индия).

На двойки мъже Иван Русев и Илиян Стойнов излизат на старта срещу датчаните Расмус Кяер и Фредерик Сьогор.

Световното първенство по бадминтон ще се проведе в същата зала "Адисас Арена", която беше домакин на турнир по време на Олимпийските игри в Париж 2024.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Южна Корея приема Азиатските зимни игри през 2029?

Южна Корея приема Азиатските зимни игри през 2029?

  • 22 авг 2025 | 20:06
  • 1575
  • 0
Калина Христова и Цветелина Георгиева се класираха за втория кръг на турнира в Панагюрище

Калина Христова и Цветелина Георгиева се класираха за втория кръг на турнира в Панагюрище

  • 22 авг 2025 | 19:56
  • 1245
  • 0
Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

Две български двойки достигнаха до четвъртфиналите в Панагюрище

  • 22 авг 2025 | 17:54
  • 480
  • 0
Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

  • 22 авг 2025 | 17:06
  • 909
  • 0
С кауза: Мисис България покори Монблан

С кауза: Мисис България покори Монблан

  • 22 авг 2025 | 14:53
  • 3102
  • 2
Димитър Янакиев загуби в първия кръг на турнир по бадминтон в Камерун

Димитър Янакиев загуби в първия кръг на турнир по бадминтон в Камерун

  • 22 авг 2025 | 14:47
  • 503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  • 23 авг 2025 | 08:26
  • 6016
  • 2
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 20547
  • 16
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 22282
  • 41
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 3708
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 1898
  • 3
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1697
  • 0