Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

  • 23 авг 2025 | 06:03
  • 85
  • 0

Луис Енрике говори след победата на водения от него Пари Сен Жермен с минималното 1:0 срещу тима на Анже в срещата от втория кръг на френската Лига 1. Това бе втори пореден успех за шампионите със същия пестелив резултат, след като преди седмица спечелиха гостуването си на Нант.

ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни
ПСЖ взе първото си домакинство за сезона, но отново постави много въпросителни

“Резултатите в началото на сезона са много положителни. Вече обсъдихме в съблекалнята колко труден беше мачът. Противникът се защитаваше много добре с долния блок и ни беше трудно”, каза Енрике.

Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и "Парк де Пренс"
Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Старши треньорът на столичния гранд направи и критичен коментар за състоянието на терена на “Парк де Пренс”, където се изигра двубоят. Това бе и първо домакинство за шампионите за сезон 2025/2026.

“Най-лошото днес беше качеството на терена, той затрудни всичко. Трябва да поздравя играчите – благодарение на тях не мислех за качеството на терена. Играхме уверено, на добро физическо и техническо ниво и спечелихме”, каза още Енрике.

