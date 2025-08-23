Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

Луис Енрике говори след победата на водения от него Пари Сен Жермен с минималното 1:0 срещу тима на Анже в срещата от втория кръг на френската Лига 1. Това бе втори пореден успех за шампионите със същия пестелив резултат, след като преди седмица спечелиха гостуването си на Нант.

“Резултатите в началото на сезона са много положителни. Вече обсъдихме в съблекалнята колко труден беше мачът. Противникът се защитаваше много добре с долния блок и ни беше трудно”, каза Енрике.

Старши треньорът на столичния гранд направи и критичен коментар за състоянието на терена на “Парк де Пренс”, където се изигра двубоят. Това бе и първо домакинство за шампионите за сезон 2025/2026.

The reactions of Luis Enrique and João Neves after our first home victory 🎙️ pic.twitter.com/cR7cWfreZH — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 22, 2025

“Най-лошото днес беше качеството на терена, той затрудни всичко. Трябва да поздравя играчите – благодарение на тях не мислех за качеството на терена. Играхме уверено, на добро физическо и техническо ниво и спечелихме”, каза още Енрике.