Чиликов: Искам да поздравя момчетата

  • 22 авг 2025 | 20:09
Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов говори след равенството 0:0 срещу Вихрен в двубой от 5-ия кръг на Втора лига.

"Искам да поздравя момчетата, които направиха максималното да вземат точката. Виждах умората от пътя във футболистите. На база на това съм доволен от точката. Издържахме и имахме чиста ситуация за гол в последните минути и да решим мача.

Имам много забележки в играта в атака. Трябва да си подобрим физическото състояние", заяви треньорът на "драконите".

