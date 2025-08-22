Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Борислав Кьосев: Във Втора лига няма фаворити

Борислав Кьосев: Във Втора лига няма фаворити

  • 22 авг 2025 | 09:15
  • 421
  • 0
Борислав Кьосев: Във Втора лига няма фаворити

"Във Втора лига няма фаворити", така наставникът на новака в групата Вихрен - Борислав Кьосев, коментира ситуацията преди днешната среща с Дунав (Русе). Двубоят протипоставя втория и третия във временното класиране, като и двата отбора имат по 9 точки в актива си след 4 кръга.

Вихрен има своите кадрови проблеми и преди този мач. Контузени са Томи Костадинов и Веселински, под въпрос е капитанът Методи Костов, който не е влизал в игра от началото на сезона. След наказание на линия обаче е бранителят Даниел Кикиоуо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3
Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

Дурмушев: Футболистите ги очакват огромни премии за стандартите на България при класиране

  • 22 авг 2025 | 00:35
  • 3827
  • 1
Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

Велковски: Резултатът не е толкова лош, шансовете ни остават

  • 22 авг 2025 | 00:34
  • 2895
  • 0
Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

Господинов: Наясно сме, че стават грешки, шансовете са равни

  • 22 авг 2025 | 00:26
  • 2216
  • 0
Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

Лъчезар Котев: В реванша ще е по-различно, защото сме домакини

  • 22 авг 2025 | 00:12
  • 1997
  • 0
Тунчев: Ние все още имаме шанс

Тунчев: Ние все още имаме шанс

  • 22 авг 2025 | 00:06
  • 5232
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204353
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113854
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7508
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66842
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21103
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2051
  • 3