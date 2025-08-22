Борислав Кьосев: Във Втора лига няма фаворити

"Във Втора лига няма фаворити", така наставникът на новака в групата Вихрен - Борислав Кьосев, коментира ситуацията преди днешната среща с Дунав (Русе). Двубоят протипоставя втория и третия във временното класиране, като и двата отбора имат по 9 точки в актива си след 4 кръга.

Вихрен има своите кадрови проблеми и преди този мач. Контузени са Томи Костадинов и Веселински, под въпрос е капитанът Методи Костов, който не е влизал в игра от началото на сезона. След наказание на линия обаче е бранителят Даниел Кикиоуо.