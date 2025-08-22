Сергей Стоев ще се бори на репешажите на Световното за младежи и девойки до 20 години

Сергей Стоев ще се бори на репешажи на Световното първенство по борба за младежи и девойки в "Арена Самоков", след като бе изтеглен на репешаж от победилият го по-рано през деня Гаспар Тертерян. Той е първият шанс на националите в класически стил да стигнат до отличие.

Тертерян спечели трудна победа на полуфиналите на 72 кг с 1:1 и успех по критерий срещу гръцкия национал Арионас Колицопулос. В предни години това би било загуба за арменеца, но през 2025 Международната федерация по борба (UWW) тества ново правило и вече при равенство 1:1 победител е борецът с точката в първата част, а не втората. Сега това бе Тертерян.

Стоев ще се бори на репешаж със Сеймур Гасимов (Азербайджан) или Юсуф Ашрапов (Казахстан), а победителят ще се изправи срещу Колицопулос.

Йордан Топалов отпадна на 55 кг, след като загуби с 0:8 срещу Анил Мор в квалификациите. На осминафиналите индиецът губеше с 0:7 след първата минута, но успя геройски да стигне до равенство 9:9, при което завърши схватката. Мор обаче загуби по критерий брой точки за най-резултатно движение.

Димитър Георгиев отстъпи с 1:10 срещу Владислав Покотило на 67 кг, но украинецът отпадна в следващата си схватка с Фарим Мустафаев от Азербайджан. Емили Апостолова пък загуби срещу Кайиркул Шаршебаева от Киргизстан с 2:12 на 72 кг жени и дамите приключиха без медали.