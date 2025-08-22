Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

Българинът Владимир Петков се класира за 1/16-финалите на десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

Квалификантът Петков стартира с успех в основната схема срещу италианеца Андреа Пупо с 3:0 (11:7, 12:10, 11:7), а следващият му съперник в зала "Асарел Арена" в Панагюрище по-късно тази вечер ще бъде поставеният под номер 1 Сатиян Гнанасекаран (Индия).

Другите трима представители на домакините, който преодоляха пресявките - Давид Костадинов, Христо Христов и Ивайло Косев и отпаднаха в първия кръг.

Костадинов претърпя поражение от румънеца Хория Стефан Урсут с 1:3 (2:11, 3:11, 11:7, 8:11), а Христов беше отстранен от друг румънец - Андрей Путунтика, с 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 8:11), а Косев беше елиминиран от Александър Валух (Словакия) с 0:3 (7:11, 3:11, 3:11). Във втория кръг Валух ще срещне поставения под номер 4 италианец от български произход Нягол Стоянов.