Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

  • 22 авг 2025 | 17:06
  • 252
  • 0
Владимир Петков e на 1/16-финал на международния турнир в Панагюрище

Българинът Владимир Петков се класира за 1/16-финалите на десетото издание на международния турнир по тенис на маса WTT Feeder Panagyurishte 2025 с награден фонд 45 хиляди долара.

Квалификантът Петков стартира с успех в основната схема срещу италианеца Андреа Пупо с 3:0 (11:7, 12:10, 11:7), а следващият му съперник в зала "Асарел Арена" в Панагюрище по-късно тази вечер ще бъде поставеният под номер 1 Сатиян Гнанасекаран (Индия).

Другите трима представители на домакините, който преодоляха пресявките - Давид Костадинов, Христо Христов и Ивайло Косев и отпаднаха в първия кръг.

Костадинов претърпя поражение от румънеца Хория Стефан Урсут с 1:3 (2:11, 3:11, 11:7, 8:11), а Христов беше отстранен от друг румънец - Андрей Путунтика, с 1:3 (11:9, 6:11, 9:11, 8:11), а Косев беше елиминиран от Александър Валух (Словакия)  с 0:3 (7:11, 3:11, 3:11). Във втория кръг Валух ще срещне поставения под номер 4 италианец от български произход Нягол Стоянов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

БТС отбелязва 130 години организирано туристическо движение с празнична програма

БТС отбелязва 130 години организирано туристическо движение с празнична програма

  • 22 авг 2025 | 13:52
  • 402
  • 0
Бадминтонистите ни приключиха последния етап от подготовката си за Световното

Бадминтонистите ни приключиха последния етап от подготовката си за Световното

  • 22 авг 2025 | 12:28
  • 636
  • 0
Вингегор ще пропусне Световното

Вингегор ще пропусне Световното

  • 22 авг 2025 | 12:01
  • 443
  • 0
Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

  • 22 авг 2025 | 09:29
  • 399
  • 0
Два български успеха на старта в Панагюрище

Два български успеха на старта в Панагюрище

  • 21 авг 2025 | 22:02
  • 113
  • 0
Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

  • 21 авг 2025 | 16:46
  • 1144
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

Мениджърите на чужденците опитват да извиват ръцете на ЦСКА

  • 22 авг 2025 | 16:57
  • 5760
  • 28
11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

11-те на Вихрен и Дунав (Русе)

  • 22 авг 2025 | 16:50
  • 2434
  • 0
ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 27452
  • 65
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 8418
  • 19
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 13955
  • 31
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 8339
  • 8