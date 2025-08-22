 Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

Отборът на Сърбия разби тима на Словения със 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) в приятелски мач от подготовката на двете селекции за Евробаскет 2025.
Срещата се изигра в "Београдска арена" в столицата на западната ни съседка пред погледа на повече от 26 хиляди любители на баскетбола.
В стартовата петица на западните ни съседи личаха звездите от НБА Богдан Богданович (ЛА Клипърс), Тристан Вукчевич (Вашингтон Уизардс), Никола Йович (Маями Хийт) и Никола Йокич (Денвър Нъгетс).
Сред словенците пък в стартовата петица беше Лука Дончич (Далас Маверикс), който завърши мача с 10 точки, докато Йокич наниза 17.
Шампионатът на Стария континент ще се проведе в периода между 27-и август и 14-и септември. Сърбите ще играят в група “А”, където са още селекциите на Португалия, Естония, Латвия, Турция и Чехия. Словенците пък ще играят с Исландия, Франция, Полша, Белгия и Израел в група “D”.