Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

Отборът на Сърбия разби тима на Словения със 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16) в приятелски мач от подготовката на двете селекции за Евробаскет 2025.

🤯🇷🇸Serbia showed NO MERCY to Slovenia in a preparation game ahead of #Eurobasket pic.twitter.com/guLrEKHaWl — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 21, 2025

Срещата се изигра в "Београдска арена" в столицата на западната ни съседка пред погледа на повече от 26 хиляди любители на баскетбола.

🇷🇸💪🏻 At halftime of the Serbia vs Slovenia basketball game in Belgrade, with 26,000 fans in the arena, the song Oj Kosovo, Kosovo filled the arena



The crowd felt a powerful surge of spirit and pride, turning the halftime show into an unforgettable moment of national emotion. pic.twitter.com/bAVDhkNlm4 — Global Dissident (@GlobalDiss) August 21, 2025

В стартовата петица на западните ни съседи личаха звездите от НБА Богдан Богданович (ЛА Клипърс), Тристан Вукчевич (Вашингтон Уизардс), Никола Йович (Маями Хийт) и Никола Йокич (Денвър Нъгетс).

Nikola Jokic getting showered in 'MVP' chants during Serbia vs. Slovenia in Belgrade 🙌🇷🇸



(via @EuroBasket) pic.twitter.com/acLNn3NHi6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 21, 2025

Сред словенците пък в стартовата петица беше Лука Дончич (Далас Маверикс), който завърши мача с 10 точки, докато Йокич наниза 17.

Slovenia lost to Serbia 106:72 in a friendly match.



Luka scored 17 pts, Jokić scored 10 pts.



Slovenia has one of the worst rosters in recent 10 years, so this was expected. Still sad to see for SloHoopsFans… pic.twitter.com/N33mmRu2nA — SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) August 21, 2025

Шампионатът на Стария континент ще се проведе в периода между 27-и август и 14-и септември. Сърбите ще играят в група “А”, където са още селекциите на Португалия, Естония, Латвия, Турция и Чехия. Словенците пък ще играят с Исландия, Франция, Полша, Белгия и Израел в група “D”.