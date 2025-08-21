Едно дълго приятелство - срещата на Дончич с Богданович и несбъднатата мечта

Словенската суперзвезда Лука Дончич и едно от големите имена в сръбския баскетбол в последните години Богдан Богданович се срещнаха в "Белградска Арена" малко преди мача между националните си отбори.

Това приятелство има дълга история...

Вчерашната среща между Лука Дончич и Богдан Богданович в залата събуди спомени и по-конкретно едно изказване на младия Дончич пред сръбска медия преди почти 10 години.

През 2017 г. Лука Дончич, тогава играч на Реал Мадрид, заяви, че би искал да бъде съотборник с добрия си приятел Богдан Богданович, който тъкмо беше напуснал Европа в посока Сакраменто Кингс.

"Ние сме приятели, той е страхотен играч, бих могъл да науча много от Богдан".

Разбира се, "мечтата" на младия тогава словенец и днешна суперзвезда не се осъществи – поне досега, но въпреки това двамата си останаха много добри приятели.

Въпреки че никога не са играли с една и съща фланелка, както словенецът, така и сърбинът говорят с най-добри думи един за друг и се радват всеки път на случайните си срещи по време на тренировки, макар и да са съперници на паркета...

Сърбия е домакин на Словения в приятелски мач тази вечер в подготовка за ЕвроБаскет 2025.

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic 🤝 Luka Doncic 🇸🇮 pic.twitter.com/7fdllQQVtB — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 21, 2025

