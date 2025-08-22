Димитър Янакиев загуби в първия кръг на турнир по бадминтон в Камерун

Националът Димитър Янакиев допусна загуба в първия кръг на международния турнир по бадминтон в Яунде (Камерун).

Българинът беше съвсем близо до класиране за предстоящото Световно първенство по бадминтон за мъже и жени в Париж, но в крайна сметка остана извън участниците при мъжете.

Янакиев загуби на старта на надпреварата от индиеца Шашват Далал със 17:21, 22:20, 14:21.

След няколко дни по-късно състезателят на България и бадминтон клуб "Ракет Спийд" ще продължи африканското си участие в Лагос (Нигерия), където от 27 до 30 август ще се проведе турнир от сериите "International Challenge". В него участие са заявили повече от 220 състезатели от целия свят. В първия си двубой там Янакиев отново ще срещне индийски съперник - Тушар Сувеер.