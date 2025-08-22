България е без полуфиналисти в предпоследните категории на Световното по борба в Самоков

Популярни
  • 22 авг 2025 | 14:06
България е без полуфиналисти в предпоследните категории на на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, след като Сергей Стоев загуби на четвъртфиналите на 67 кг класически стил. Емили Апостолова пък отпадна на репешаж и така дамите завършиха турнира в "Арена Самоков" без медали.

Стоев стартира турнира на 72 кг с победа с 11:0 за малко над пет минути срещу мексиканеца Хорхе Гарсия, но българският национал загуби следващата схватка. Той поведе с 3:0 след партер срещу Гаспар Тертерян, но точките му бяха отнети след оспорване от арменския щаб. Стоев имаше предимство по критерий, но съперникът му поведе с 4:1 до почивката и добави още три точки след нея.

Тертерян ще се бори на полуфиналите след 17:00 часа българско време. През миналата година неговият сънародник Ашот Хачатрян спечели сребърен медал в категорията.

Йордан Топалов отпадна на 55 кг, след като загуби с 0:8 срещу Анил Мор в квалификациите. На осминафиналите индиецът губеше с 0:7 след първата минута, но успя геройски да стигне до равенство 9:9, при което завърши схватката. Мор обаче загуби по критерий брой точки за най-резултатно движение.

Димитър Георгиев отстъпи с 1:10 срещу Владислав Покотило на 67 кг, но украинецът отпадна в следващата си схватка с Фарим Мустафаев от Азербайджан. Емили Апостолова пък загуби срещу Кайиркул Шаршебаева от Киргизстан с 2:12 на 72 кг жени и дамите приключиха без медали

