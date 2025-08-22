Фабиан Едуардс нокаутира Далтън Роста, копирайки брат си Леон Едуардс

Популярни
  • 22 авг 2025 | 13:59
Фабиан Едуардс постигна брутален нокаут с ритник в главата срещу Далтън Роста, за да спечели титлата в турнира на PFL в средна категория. Победата му бе почти идентична с тази на брат му Леон Едуардс в UFC преди три години.

Развръзката в основния двубой на PFL 10 дойде по драматичен начин. Англичанинът нанесе серия от вътрешни лоу кикове, преди най-накрая да отправи ритник в главата, който Роста така и не видя. Веднага след удара Роста се срина на пода, където остана неподвижен за няколко мига, въпреки че в крайна сметка успя да се изправи. Официалният край на мача бе обявен в 1:28 минута на третия рунд

Леон Едуардс нахлу в клетката, за да отпразнува победата с брат си, като същевременно го информира, че нокаутът е дошъл почти точно три години след деня, в който той самият постигна знаменития си нокаут с ритник в главата в петия рунд срещу Камару Усман, за да спечели титлата на UFC в полусредна категория през 2022 г.

Датата на двубоя на Леон беше 20 август 2022 г., а нокаутът на Фабиан дойде на 21 август 2025 г.

„Това е запазената марка на отбора – ритник в главата и край“, каза Едуардс за забележителната прилика между неговия завършек и този на брат му. „Толкова съм благодарен. Миналия октомври загубих шампионския двубой от Джони Еблен. 12 месеца по-късно аз съм шампион на PFL.“

