Любомир Иванов: Не сме готови, трябват ни млади футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:54
Много трудна беше последната кампания в Северозападната Трета лига за Ювентус (Малчика).

С каква нагласа ще влезе отбора в новия сезон, коментира пред Sportal.bg играещия треньор Любомир Иванов.

„Подготовката не протече по най-добрия начин. Причината – не бяхме в пълен състав по време на тренировъчния процес и контролите. Най-сериозния ни проблем е селекцията и конкретно недостиг на млади футболисти. Това е и основното ми притеснение. Преди година започнахме с петима състезатели под 23 години. Сега продължаваме да търсим. В тази възраст загубихме за известен период Пламен Аспарухов, който е с травма. Иначе сега привлякохме опитни играчи, които смятам, че ще помогнат. Очаквам да много тежък сезона за нас“.

