Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

Доскорошният футболист на ЦСКА Зюмюр Бютучи разкри как се е стигнало до раздялата му с "червените". Крилото обясни, че решението за това е било общо и двете страни бързо са се разбрали.

Той признава, че престоят му в България не се е развил така, както е очаквал, като добави, че в последно време се е усещал хаос в клуба, поради което мотивацията му е била много ниска. Косоварят изигра общо 20 мача за "армейците", в които отбеляза 5 гола и направи 2 асистенции.

"Търся клуб и място, където отново да почувствам удоволствие. Искам нещо, което истински ме радва и вдъхновява. Отворен съм за всичко, но няма да отговарям на въпроси дали искам да се върна във Викинг", каза Бютучи пред Atfenbladet.

"Имаше ужасни терени и стадиони. Освен това се усещаше хаос в клуба. Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия. Мотивацията ми беше много ниска. Просто не се вписвах там.

Както вече казах, отворен съм за почти всичко. Включително и клубове от Елитсериен (б.р. – първа дивизия на Норвегия). Телефонът ми не спира да звъни. Бях в чужбина пет години и половина, но съм на добра възраст. Имам поне още пет добри сезона пред себе си", каза още Зюмюр Бютучи.