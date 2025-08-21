Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер договори халф от Лига 1

Интер договори халф от Лига 1

  • 21 авг 2025 | 17:23
  • 1355
  • 0
Интер договори халф от Лига 1

От Интер са постигнали споразумение с Ланс за привличането на полузащитника Анди Диуф за 20+5 млн. евро, съобщава "Скай Спорт Италия". Тази седмица французинът ще пътува за медицинските си прегледи, след което ще подпише петгодишен договор.

До договарянето на трансфера на Диуф се стигна, след като Интер не успя в опита си да привлече неговия сънародник от Рома Ману Коне. От друга страна, по-рано през това лято Ланс отказа оферти от Наполи и клубове от Премиър лийг на обща стойност 20 млн. евро. 22-годишният халф е младежки национал на Франция и миналото лято спечели сребърен медал от Олимпийските игри в Париж.

Диуф е част от Ланс от лятото на 2023 година насам, когато на Базел бяха платени 14 млн. евро за него. Оттогава насам той е записал общо 68 мача с 2 гола и 2 асистенции за клуба от Лига 1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

Трима души са загинали, а над 200 са ранени при сблъсъци между фенове на футболен мач в Аржентина

  • 21 авг 2025 | 13:44
  • 1432
  • 0
Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

Магат: В Байерн не се знае кой е лидер, кой има властта и кой какви отговорности носи

  • 21 авг 2025 | 12:53
  • 1845
  • 2
Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

Барса постигна споразумение за прекратяването на договора на един играч, за да може да регистрира друг

  • 21 авг 2025 | 12:31
  • 14912
  • 14
След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

След като изпусна Езе, Тотнъм планира да счупи трансферния си рекорд

  • 21 авг 2025 | 12:07
  • 12215
  • 5
Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

Борнемут финализира втори 25-милионен трансфер в рамките на седмица

  • 21 авг 2025 | 11:38
  • 3618
  • 0
Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

Спортният директор на Байер опроверга слуховете за продажба на Паласиос

  • 21 авг 2025 | 11:19
  • 1256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

Стартира шествието на феновете на Левски преди мача с АЗ Алкмаар

  • 21 авг 2025 | 18:21
  • 2420
  • 0
ЦСКА се раздели с Тибо Вион

ЦСКА се раздели с Тибо Вион

  • 21 авг 2025 | 12:13
  • 56737
  • 103
Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 31695
  • 201
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 14914
  • 49
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 10603
  • 21
Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1067
  • 0