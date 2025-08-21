Интер договори халф от Лига 1

От Интер са постигнали споразумение с Ланс за привличането на полузащитника Анди Диуф за 20+5 млн. евро, съобщава "Скай Спорт Италия". Тази седмица французинът ще пътува за медицинските си прегледи, след което ще подпише петгодишен договор.
До договарянето на трансфера на Диуф се стигна, след като Интер не успя в опита си да привлече неговия сънародник от Рома Ману Коне. От друга страна, по-рано през това лято Ланс отказа оферти от Наполи и клубове от Премиър лийг на обща стойност 20 млн. евро. 22-годишният халф е младежки национал на Франция и миналото лято спечели сребърен медал от Олимпийските игри в Париж.
Диуф е част от Ланс от лятото на 2023 година насам, когато на Базел бяха платени 14 млн. евро за него. Оттогава насам той е записал общо 68 мача с 2 гола и 2 асистенции за клуба от Лига 1.