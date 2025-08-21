Интер договори халф от Лига 1

От Интер са постигнали споразумение с Ланс за привличането на полузащитника Анди Диуф за 20+5 млн. евро, съобщава "Скай Спорт Италия". Тази седмица французинът ще пътува за медицинските си прегледи, след което ще подпише петгодишен договор.

До договарянето на трансфера на Диуф се стигна, след като Интер не успя в опита си да привлече неговия сънародник от Рома Ману Коне. От друга страна, по-рано през това лято Ланс отказа оферти от Наполи и клубове от Премиър лийг на обща стойност 20 млн. евро. 22-годишният халф е младежки национал на Франция и миналото лято спечели сребърен медал от Олимпийските игри в Париж.

🚨 Inter have finally signed their midfielder:



22-year-old French midfielder Andy Diouf from Lens will join for €25M ⚫️🔵



Napoli were trying to sign him as well but Inter offered more 💰



— Sky Italia



pic.twitter.com/lw75JDmLqn — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 21, 2025

Диуф е част от Ланс от лятото на 2023 година насам, когато на Базел бяха платени 14 млн. евро за него. Оттогава насам той е записал общо 68 мача с 2 гола и 2 асистенции за клуба от Лига 1.

🚨📊 Andy Diouf ranks FIRST in accelerations as well as ball carrying frequency amongst all midfielders from Europe’s top 7 leagues. 🇫🇷⭐️



Other stats:



• 2nd in progressive carries

• 3rd in successful dribbles

• 3rd in offensive duels won



[via @DataMB_] pic.twitter.com/35XvIpMkq4 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 21, 2025