Сериозни битки за купата на България в Пловдивско

Интригуващи двубои от турнира за купата на България в Област Пловдив. Отреди ги изтегления днес жребий. Осем отбора влизат в битката. Победителят се излъчва в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.
Купата на България – Югоизточна България, Област Пловдив
Четвъртфинали – 13 август 2025 г., сряда:
Марица (Милево) – Гигант (Съединение)
Марица (Пловдив) – Асеновец (Асеновград)
Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски)
Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)
Полуфинали:
Двубой №1: Победителят от мача Марица (Милено) – Гигант (Съединение) срещу Победителят от мача Марица (Пловдив) – Асеновец (Асеновград)
Двубой №2: Победителят от мача Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски) срещу Победителят от мача Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)
Финал:
Победителят от Двубой №1 срешу Победителят от Двубой №2