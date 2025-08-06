Сериозни битки за купата на България в Пловдивско

Интригуващи двубои от турнира за купата на България в Област Пловдив. Отреди ги изтегления днес жребий. Осем отбора влизат в битката. Победителят се излъчва в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.

Купата на България – Югоизточна България, Област Пловдив

Четвъртфинали – 13 август 2025 г., сряда:

Марица (Милево) – Гигант (Съединение)

Марица (Пловдив) – Асеновец (Асеновград)

Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски)

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)

Полуфинали:

Двубой №1: Победителят от мача Марица (Милено) – Гигант (Съединение) срещу Победителят от мача Марица (Пловдив) – Асеновец (Асеновград)

Двубой №2: Победителят от мача Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски) срещу Победителят от мача Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)

Финал:

Победителят от Двубой №1 срешу Победителят от Двубой №2