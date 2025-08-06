Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Sesame Купа на България
  3. Сериозни битки за купата на България в Пловдивско

Сериозни битки за купата на България в Пловдивско

  • 6 авг 2025 | 14:21
  • 122
  • 0
Сериозни битки за купата на България в Пловдивско

Интригуващи двубои от турнира за купата на България в Област Пловдив. Отреди ги изтегления днес жребий. Осем отбора влизат в битката. Победителят се излъчва в една среща, като жребият определи кой ще е домакин.

Купата на България – Югоизточна България, Област Пловдив

Четвъртфинали – 13 август 2025 г., сряда:

Марица (Милево)Гигант (Съединение)

Марица (Пловдив)Асеновец (Асеновград)

Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски)

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)

Полуфинали:

Двубой №1: Победителят от мача Марица (Милено) – Гигант (Съединение) срещу Победителят от мача Марица (Пловдив)Асеновец (Асеновград)

Двубой №2: Победителят от мача Спартак (Пловдив) - Секирово (Раковски) срещу Победителят от мача Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)

Финал:

Победителят от Двубой №1 срешу Победителят от Двубой №2

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) свика спешна среща, на която ще се решават наболели проблеми

Спартак (Варна) свика спешна среща, на която ще се решават наболели проблеми

  • 6 авг 2025 | 13:13
  • 590
  • 1
Локомотив (Пловдив) разтрогна договора с млад защитник

Локомотив (Пловдив) разтрогна договора с млад защитник

  • 6 авг 2025 | 12:49
  • 850
  • 0
Откриха труп на стадион "Васил Левски"

Откриха труп на стадион "Васил Левски"

  • 6 авг 2025 | 11:50
  • 5538
  • 9
БФС спря правата на двама от родните съдии

БФС спря правата на двама от родните съдии

  • 6 авг 2025 | 11:36
  • 12455
  • 21
Спартак (Пловдив) привлече петкратен шампион на България

Спартак (Пловдив) привлече петкратен шампион на България

  • 6 авг 2025 | 11:09
  • 1696
  • 0
Лудогорец поздрави Георги Домусчиев

Лудогорец поздрави Георги Домусчиев

  • 6 авг 2025 | 10:56
  • 917
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да продължи похода си в ШЛ, но Ференцварош може да обърка плановете на "орлите"

Лудогорец иска да продължи похода си в ШЛ, но Ференцварош може да обърка плановете на "орлите"

  • 6 авг 2025 | 08:01
  • 11681
  • 58
БФС спря правата на двама от родните съдии

БФС спря правата на двама от родните съдии

  • 6 авг 2025 | 11:36
  • 12455
  • 21
Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?

Колко близо до титлата във Формула 3 беше Никола Цолов?

  • 6 авг 2025 | 08:00
  • 13260
  • 16
Александър Везенков на 30!

Александър Везенков на 30!

  • 6 авг 2025 | 07:32
  • 6004
  • 5
Левски тренира в пълен състав преди сблъсъка със Сабах

Левски тренира в пълен състав преди сблъсъка със Сабах

  • 6 авг 2025 | 10:46
  • 4992
  • 3
България стартира световните предквалификации с тежък мач в Австрия

България стартира световните предквалификации с тежък мач в Австрия

  • 6 авг 2025 | 07:04
  • 8112
  • 0