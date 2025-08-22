Битката Ортега - Стърлинг ще се проведе в междинна категория

Браян Ортег и Алджамейн Стърлинг изправят един срещу друг на UFC Шанхай, но двубоят им вече ще се проведе в междинна категория (catchweight).

По време на официалното претегляне се появиха опасения, че Ортега изпитва затруднения със свалянето на килограми до категория „перо“, което изискваше от него да достигне 146 паунда (66.2 кг) за битка, която не е за титла. В крайна сметка от UFC решиха да променят двубоя в междинна категория до 153 паунда (69.4 кг), въпреки че не беше посочена официална причина за промяната.

И двамата бойци заковаха кантара на точно 153 паунда, с което официализираха срещата. Това е ключов момент и за двамата бойци. Ортега ще се опита да се върне към победите след загубата си от Диего Лопес, докато Стърлинг също се стреми да се реваншира пред феновете след оспорваното си поражение със съдийско решение от Мовсар Евлоев през декември 2024 г. Срещата им е планирана за пет рунда

Бойците в полутежка категория от главното събитие не срещнаха подобни трудности. Джони Уокър тежеше 206 паунда (93.4 кг), а Жан Мингянг – 205 паунда (93 кг). Участниците в основната битка бяха сред първите, които минаха през кантара, подготвяйки се за своя петрундов сблъсък.

Всички останали бойци, които ще се състезават на UFC Шанхай, преминаха успешно претеглянето без инциденти. Бойната гала ще се проведе в събота (23.08). Основната карта започва в 13:00 часа българско време.