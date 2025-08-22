Бадминтонистите ни приключиха последния етап от подготовката си за Световното

Националният отбор по бадминтон приключи успешно последния етап от подготовката си преди Световното първенство за мъже и жени във френската столица Париж, което ще се проведе от 25 до 31 август.

Преди заминаването си състезателите проведоха интензивен лагер в столичната Бадминтон Зала Европа. В него взеха участие и представители от тима за юноши и девойки. Първата част от подготовката премина в курорта Албена.

България ще бъде представена в Париж от следните състезатели: жени единично Калояна Налбантова, Стефани Стоева, жени двойки Стефани Стоева/Габриела Стоева, Цветина Попиванова/Михаела Чепишева и мъже двойки Иван Русев/Илиян Стойнов.

Отборът ще отпътува за Париж в събота рано сутринта, а в понеделник са всички срещи на българите без тази на Калояна Налбантова, която е във вторник.

Главен съдия на Световния шампионат ще бъде българинът Пенчо Стойнов.

Над 380 състезатели ще участват на първенството на планетата във френската столица.