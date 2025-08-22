Популярни
Георги Каменов за мача със Спартак (Пловдив)

  • 22 авг 2025 | 12:25
  • 372
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград приема Спартак (Пловдив). Двубоят е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига

„Съперникът не е печелил от началото на сезона. Това обаче няма как да ни заблуди. Напротив, наясно сме, че ни предстои един от най-тежките двубои за сезона. С него продължава изключително трудната серия мачове за отбора ни, тъй като досега играхме все срещу най-добрите. Това ни държи пределно мобилизирани. Ще направим възможното да излезем с чест от поредната битка“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

