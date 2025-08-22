Олимпийската шампионка по ски свободен стил Айлин Гу е получила контузия

Популярни
  • 22 авг 2025 | 12:00
  • 219
  • 1
Олимпийската шампионка в дисциплините халфпайп и биг еър на ските свободен стил от Пекин 2022 Айлин Гу е получила контузия по време на тренировка в Нова Зеландия, съобщава АП.

21-годишната Гу е тренирала на ски писта Кардрона на 15 август, когато е станала травмата. На следващия ден тя е била транспортирана със самолет до главния град на Южния остров Крайстчърч за медицински прегледи.

"За съжаление, вчера се случи много ужасен инцидент, причинен от човек", написа родената в САЩ състезателка в китайската социална мрежа Weibo, където има 6,7 милиона последователи.

"Рано тази сутрин отлетяхме за Крайстчърч за медицински преглед. Надявам се скоро да мога да се върна на снега, но все още чакам окончателното потвърждение от експертния екип", добави тя.

Гу спечели два златни медала в ските свободен стил в Пекин 2022 на 18-годишна възраст и има сребро в слоупстайла. Тя ще представя Китай отново на Зимните олимпийски игри през 2026-а в Милано и Кортина д'Ампецо.

Тя беше втората най-високоплатена спортистка през 2023 година с пиходи от 22.1 милиона долара, след полската тенисистка Ига Швьонтек, според класацията на "Форбс".

