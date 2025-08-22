Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Легендарната Мария Оряшкова прегърна новородената си дъщеря

Легендарната Мария Оряшкова прегърна новородената си дъщеря

  • 22 авг 2025 | 11:53
  • 414
  • 0
Легендарната Мария Оряшкова прегърна новородената си дъщеря

Легендата на бойните спортове Мария Оряшкова вече държи в ръцете си своя най-ценен трофей - първото си дете. Десеткратната европейска и шесткратна световна шампионка по самбо сподели радостната новина в профила си в Инстаграм, където публикува снимка от болницата с бебето в прегръдките си.

“Добре дошла, Матея!”, гласи краткото, но много трогателно съобщение в социалната мрежа.

Малко преди раждането Оряшкова предизвика вълна от емоции сред последователите си, публикувайки снимка с наедряло коремче и признанието: „Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко“.

Освен в самбото Мария Оряшкова може да се похвали с европейска титла в сумото. Тя е и 15 пъти републиканска шампионка в различни възрастови групи по джудо.

През 2023 г. участва в сезон 5 на риалити предаването „Игри на волята“, където завършва на 10-о място.

Оряшкова обяви края на кариерата си през 2024 година.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

MАХ FIGHT обявява стратегическо партньорство със Sportal.bg

  • 22 авг 2025 | 08:13
  • 3116
  • 0
Шон Стрикланд отнесе шестмесечно наказание и глоба за нападение

Шон Стрикланд отнесе шестмесечно наказание и глоба за нападение

  • 21 авг 2025 | 19:57
  • 1225
  • 0
Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

Ортега планира да „разбуни духовете“ с победа над Стърлинг на UFC Шанхай

  • 21 авг 2025 | 17:04
  • 1093
  • 0
Шампионско посрещане за Александра Георгиева

Шампионско посрещане за Александра Георгиева

  • 21 авг 2025 | 16:24
  • 2251
  • 1
Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

Седем от участниците на SENSHI 28 Grand Prix са обявени

  • 21 авг 2025 | 15:45
  • 1404
  • 0
Имане Хелиф не се е оттеглила от бокса

Имане Хелиф не се е оттеглила от бокса

  • 21 авг 2025 | 15:22
  • 1011
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14622
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1343
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5335
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3057
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10517
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3935
  • 5