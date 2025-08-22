Легендарната Мария Оряшкова прегърна новородената си дъщеря

Легендата на бойните спортове Мария Оряшкова вече държи в ръцете си своя най-ценен трофей - първото си дете. Десеткратната европейска и шесткратна световна шампионка по самбо сподели радостната новина в профила си в Инстаграм, където публикува снимка от болницата с бебето в прегръдките си.

“Добре дошла, Матея!”, гласи краткото, но много трогателно съобщение в социалната мрежа.

Малко преди раждането Оряшкова предизвика вълна от емоции сред последователите си, публикувайки снимка с наедряло коремче и признанието: „Най-ценното чудо расте тихо, но променя всичко“.

Освен в самбото Мария Оряшкова може да се похвали с европейска титла в сумото. Тя е и 15 пъти републиканска шампионка в различни възрастови групи по джудо.

През 2023 г. участва в сезон 5 на риалити предаването „Игри на волята“, където завършва на 10-о място.

Оряшкова обяви края на кариерата си през 2024 година.