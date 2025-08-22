Българска фирма ще изработва екипите на националите по борба

Популярни
  22 авг 2025
Българската фирма "Флеар" (Flair) ще облича националите по борба за всички възрасти, съобщават от българската федерация.

Облеклата ще са в цветовете на българското знаме. За спортистите ще бъдат изработени както официални спортни екипи, така и тренировъчни. Екипировката се очаква да бъде готова още тази есен, когато са Световните първенства при мъжете и жените, както и до 23 години.

В ролята на манекени влязоха най-успешната състезателка в момента Биляна Дудова, световна и 4-кратна европейска шампионка, както и младият талант Мартин Шишеков, шампион на Балканите при юношите през миналата година.

Хасковската фирма "Флеар" облече и олимпийската делегация на последните игри в Париж 2024.

