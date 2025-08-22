Българска фирма ще изработва екипите на националите по борба

Българската фирма "Флеар" (Flair) ще облича националите по борба за всички възрасти, съобщават от българската федерация.

Облеклата ще са в цветовете на българското знаме. За спортистите ще бъдат изработени както официални спортни екипи, така и тренировъчни. Екипировката се очаква да бъде готова още тази есен, когато са Световните първенства при мъжете и жените, както и до 23 години.

В ролята на манекени влязоха най-успешната състезателка в момента Биляна Дудова, световна и 4-кратна европейска шампионка, както и младият талант Мартин Шишеков, шампион на Балканите при юношите през миналата година.

Хасковската фирма "Флеар" облече и олимпийската делегация на последните игри в Париж 2024.