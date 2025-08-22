Перикар и Корда продължават към 1/2-финалите в Уинстън-Сейлъм

Поставеният под номер 9 в схемата Джовани Мпечи Перикар (Франция) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 798 335 долара.

Французинът елиминира Хамад Меджедович (Сърбия) със 7:6(8), 6:2 за 90 минути игра.

22-годишният Перикар изоставаше с 1:5 в тайбрека на първия сет, но спаси четири сетбола преди да направи обрат 10:8.

В спор за място на финала той ще играе срещу победителя от двубоя между Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) и Бу Юнчаокътъ (китай). Срещата беше прекъсната заради дъжд при резултата 6:3, 4:3 за нидерландеца.

Фаворитът на домакините Себастиан Корда също продължава напред. 25-годишният тенисист, който участва в първия си турнир след "Ролан Гарос" поради контузия на десния крак, победи Миомир Кечманович (Сърбия) с 6:1, 6:4.

"Мисля, че беше страхотен мач. Представих се доста добре, доста често вкарвах топката в полето и се опитах да остана агресивен. Миомир е невероятен тенисист, така че високият процент на успеваемост на първи сервис беше от решаващо значение и мисля, че сервирах доста добре", заяви американецът.

На полуфиналите Корда се изправя срещу Мартон Фучович (Унгария), който победи Хауме Мунар (Испания) със 7:5, 6:3, за да спечели 100-ата си победа на твърди кортове на ниво АТП. 33-годишният тенисист е първият унгарец в Оупън ерата, постигнал това.

