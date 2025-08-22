Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

  • 22 авг 2025 | 09:29
  • 172
  • 0
Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

Смесеният отбор на България до 18 г. в дивизия "рекърв" Рая Иванова и Ростислав Христов отпадна рано на Световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Квебек, Канада.

За съжаление, двамата не успяха да покажат същото ниво, като на състезанията по-рано този сезон, и загубиха от ОАЕ с 0:6 в 1/12 елиминацията.

Ден по-рано Рая Иванова се класира 33-а при 18-годишните девойки, а Ростислав Христов и Ангел Николов завършиха на 57-о място при 18-годишните юноши. Във възрастовата група до 21 години Станислав Стамов също стана 57-и.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

Вингегор е фаворит в предстоящата Ла Вуелта при отсъствието на Погачар

  • 21 авг 2025 | 16:46
  • 1020
  • 0
Легенда в щангите отива на съд

Легенда в щангите отива на съд

  • 21 авг 2025 | 15:12
  • 15608
  • 3
Стартът на 72-рата колоездачна обиколка на България ще бъде даден в Приморско

Стартът на 72-рата колоездачна обиколка на България ще бъде даден в Приморско

  • 21 авг 2025 | 14:55
  • 775
  • 2
12 български спортисти стават стипендианти на МОК за Лос Анджелис 2028

12 български спортисти стават стипендианти на МОК за Лос Анджелис 2028

  • 21 авг 2025 | 11:27
  • 1064
  • 0
Голямо име влиза в българския тенис на маса

Голямо име влиза в българския тенис на маса

  • 21 авг 2025 | 11:21
  • 1980
  • 1
Рая Иванова с най-предно класиране от българите на Световното по стрелба с лък

Рая Иванова с най-предно класиране от българите на Световното по стрелба с лък

  • 21 авг 2025 | 09:54
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 204387
  • 1049
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 113887
  • 169
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 7525
  • 1
Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

Арда допусна грешка в Полша, но има шансове за поправителен след седмица

  • 21 авг 2025 | 21:59
  • 66872
  • 39
Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

Акценти от първия плейофен тур в Лигата на конференциите

  • 22 авг 2025 | 01:59
  • 21119
  • 1
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2058
  • 3