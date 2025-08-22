Смесеният отбор на България загуби от ОАЕ на Световното по стрелба с лък

Смесеният отбор на България до 18 г. в дивизия "рекърв" Рая Иванова и Ростислав Христов отпадна рано на Световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Квебек, Канада.

За съжаление, двамата не успяха да покажат същото ниво, като на състезанията по-рано този сезон, и загубиха от ОАЕ с 0:6 в 1/12 елиминацията.

Ден по-рано Рая Иванова се класира 33-а при 18-годишните девойки, а Ростислав Христов и Ангел Николов завършиха на 57-о място при 18-годишните юноши. Във възрастовата група до 21 години Станислав Стамов също стана 57-и.