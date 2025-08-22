Денчева стигна полуфиналите в Швейцария на двойки

Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) победиха водачките в схемата Диана Марцинкевича (Латвия) и Зузана Павликовска (Полша) след обрат в оспорван двубой с 4:6, 7:5, 11:9 за час и 43 минути.

В третата част Денчева и Станкевич водеха с 9:6, пропиляха три мачбола, но в края успеха да вземат две поредни разигравания и да триумфират.

В спор за място на финала българката и полякинята ще играят утре срещу Анастасия Бертаки (Италия) и Мелиса Ерджан (Австралия).