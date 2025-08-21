Популярни
Крум Савов: Станислав Недков е ММА вариант на Тръмп

  • 21 авг 2025 | 13:57
  • 819
  • 1
Крум Савов: Станислав Недков е ММА вариант на Тръмп

Българският спортен журналист Крум Савов коментира някои от актуалните теми в родния ММА. 

Савов сравни президента на Българска федерация по ММА Станислав Недков с президента на САЩ - Доналд Тръмп. 

"Станислав Недков 2013-а протестира срещу Делян Пеевски, 2020-а контрапротести и ритане на палатките на жените с деца с увреждания, пълна защита на Бойко и Пеевски, а от дясна ръка на Бойко сега се върна към защита на Пеевски, срещу когото е протестирал. Станислав Недков е ММА вариант на Тръмп, за мен”, заяви Крум Савов. 

Савов упрекна Недков за действията му във видеото от 2017-а, в което се вижда как около ММА клетка в столичния хотел "Маринела" има мъже с алкохол в ръка, а освен това се чуват и поп-фолк ритми. В самата ММА клетка са Офелия Туджарова и Недков, но не са със спортна екипировка, а предполагаемата тренировка се разиграва през нощта непосредствено след края на международен турнир, който Офелия Туджарова е спечелила.

Бившият ММА боец и настоящ президент на БФ ММА заяви, че бойците на федерацията тренирали постоянно, независимо дали едно състезание е изминало току що или не, а освен това общоприета стратегия за по-бърз прогрес на жените в спорта било да тренират с по-тежки от тях мъже.

Вижте коментара за тази изява на Недков от Крум Савов:

