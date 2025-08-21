Рая Иванова с най-предно класиране от българите на Световното по стрелба с лък

Рая Иванова се класира на 33-то място на Световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Уинипег (Канада).

Въпреки неубедителната квалификация българката се класира за елиминациите при 18-годишните. В първия мач от тях Иванова стреля на добро ниво и победи Фийби Нюкомб(Нова Зеландия) със 7:1(26:26, 27:24, 27:25, 29:24).. На 1/24 елиминациите обаче тя загуби от Матилде Манини (Италия) с 2:6(24:28, 23:27, 26:25, 20:24) и отпадна от по-нататъшната борба.

При младежите имахме трима участници. След неубедителни квалификации те запознаха от неизгодни позиции своя път в елиминациите.

Ростислав Христов беше близо до продължаване напред в елиминациите, но малко не му достигна и загуби с 4:6 (21:22, 26:25, 22:26, 27:25, 23:26) от Джак Лов(Австралия).

За съжаление, Диего Лучарини(Италия) се оказа твърде силен за Ангел Николов и той отпадна с 1:7 (23:27, 24:28, 27:27, 22:27) в първия мач от 1/48 елиминациите.

Единственият ни представител във възрастовата група под 21 години Станислав Стамов също приключи участието си след като загуби на бараж с 5:6 (26:27, 24:26, 28:27, 26:26, 25:24) от Кристиян Гарсия(Гватемала).

И тримата ни състезатели завършиха на 57-о място в крайното класиране.