Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

Президентът на БФС Георги Иванов говори по редица въпроси, засегнали българския футбол от началото на неговото управление. Ето какво каза за претенциите на Ботев (Пловдив), съдийството, финансовото състояние на централата и какво трябва да направят футболистите, за да не се срамуват след мача с Испания:

За декларациите на Ботев (Пловдив)

“Съжалявам, но не чета “Фейсбук” и не знам Ботев какви въпроси са ми задали. Не чета социални медии, защото там всеки си изразява личното мнение, а лично мнение имат 6 млн. българи.”

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

За финансовото състояние на БФС

“Към този момент БФС е на много добро финансово състояние, защото подписахме с редица спонсори. Върнахме доверието в обществото и затова имаме подписани договори, с които сме обезпечили федерацията. Защото сега българският футболен съюз е в много, много, много по-добро финансово състояние от това, което заварих преди година и половина. Защото всеки един човек трябва да знае, че ако искаме нещо да се променя, трябва да променим себе си. Затова за мен беше много важно да оздаря федерацията и да знаем къде стъпваме. Затова първата година не правихме тези генерални промени, защото не знаех какво е нивото на федерацията. От тук нататък БФС е стабилен и започва своята работа с пълна сила.”

За скандала между Атанас Караиванов и Илиан Илиев

“Имаше някакво напрежение между президента на ПФЛ и треньора на националния отбор, но смятам, че това са личностни конфликти, които са изгладени много отдавна. Нашата цел е да изберем най-добрия треньор. Илиан Илиев е най-добрият треньор, избиран дълги години от вас, журналистите. Затова той е треньор. Искаме най-добрият треньор, а той да избира най-добрите състезатели и те да носят успехи на националния отбор. Да, на две места не е добре да се работи, но за момента нямаме по-подходящ вариант.”

Съдийството

“Футболният съюз не толерира съдии, които не свирят както трябва или имат някакви зависимости. Не казвам за Ел Хатиб. Казвам, че ние сме безкомпромисни към всеки един съдия, който допуска грешки. Това е решение на съдийската комисия да накаже съдиите на Ботев Пд - Арда и Черноморец - Янтра. Ако някои хора не разбират какво е президент на футболния съюз, има комисиии, които взимат тези решения. Не съм еднолично да взимам кой е наказан, кой каква глоба ще плаща, какво ще прави. Смятам, че в БФС работят много млади и кадърни хора, едни от най-добрите във футбола. Така че нямам притеснения, че някой клуб има претенции към съдия, защото ще го санкционираме. Ние сме административен орган, който създава правилата и наказваме тези, които не ги следват.

Не съм станал президент, за да угаждам на някой. Станал съм президент да оправим футбола, да следваме правилата и да работят хора с ценности и морал.”

Какво очаква от футболистите на България срещу Испания?

“Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани. Все пак играем срещу европейския шампион. Да дадат най-доброто от себе си, пък каквото стане. Все пак е спорт. Ако всеки от футболистите даде най-доброто, няма да се срамуваме.”