Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Президентът на БФС Георги Иванов разясни защо централата е пуснала билети на цени между 60 и 300 лева за световната квалификаця между България и Испания, която ще се проведе на 4 септември в София. Най-евтините са 60 лева, а тези в сектор "А" достигат до 300 лева.

"Убеден съм, че стадионът ще се напълни. Говорим за скъпи билети, но да не забравяме, че играе националният отбор на България. След като някой иска да гледа най-добрите футболисти на България, а и ние първо сме българи преди да имаме клубна принадлежност и към Левски, и към ЦСКА. Смятате ли, че е правилно да има клубни отбори с по-скъпи билети? Билетите за тези три мача ще бъдат такива, каквито са. Те са определени, защото продавахме и пакетни билети. За следващите мачове ще преценяваме колко ще бъдат", започна Иванов, след което говори и за правилото четирима българи да започват мачовете на всеки отбор в efbet Лига. Той е убеден, че след години клубовете ще му благодарят.

“Ако някой очаква правилото да даде тази година ефект, не е така. Ние търсим дългосрочен ефект. Дадохме възможност на клубовете да обърнат внимание на школите си. Да разберат, че там е скрита тайната, която да намерят. Ние сме направили път, който клубовете да следват. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена по презумция, защото някой се е сетил. Дадохме възможност на тези клубове 3 години във “В” група да си подготвят отборите от ДЮШ и след това да могат да играят в Първа или Втора лига. Така че сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят състезатели за Първа лига.

Правилото, което въведохме, беше на базата на статистиката и анализите, които направихме. За да може по някакъв начин да спрем това пропадане, защото сме на дъното. Да въведем нетрадиционни правила и затова вкарахме задължително да играят четирима българи. Дадохме възможност на клубовете, които избират да играят без български играчи, да заплатят. Дали сме възможност на клубовете да избират: аки искат българи - по един начин, ако искат чужденци - по друг. Така че правилото ще даде резултат след години и съм убеден, че клубовете ще благодарят на всички нас, които го направихме", убеден е Георги Иванов.

"Искаме да се случи нещо и да кажем, че българският футбол тръгна. Това е постоянна работа всеки ден и когато нашите отбори започнат да влизат в групите, играят с български футболисти, създават български футболисти на различно ниво в националния отбор и националният отбор радва цялата нация - тогава ще кажем, че сме успели. Радваме се като българи, че българските клубове продължават, но това за този момент не е някакъв фактор за развитие, който трябва да оценяваме", поясни президентът на БФС.