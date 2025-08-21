Колорадо Аваланш привлече шведския национал Виктор Олофсон

Отборът от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Колорадо Аваланш привлече Виктор Олофсон, съобщават медиите в Северна Америка в сряда. Договорът на шведския национал е за един сезон. Той ще получи 1.575 милиона долара през следващата кампания.

30-годишното крило има 15 гола и 14 асистенции в 56 двубоя през миналия шампионат в тима на Лас Вегас.

Олофсон е с общо 211 точки от 105 попадения и 106 завършващи подавания в 370 мача в кариерата си в Лигата с Бъфало и Лас Вегас.

Шведът беше избран от Бъфало в седмия кръг на драфта в НХЛ през 2014 година.