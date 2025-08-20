Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки в София

Популярни
  • 20 авг 2025 | 19:44
Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91 250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Българите допуснаха обрат и загубиха от Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай) със 7:5, 2:6, 7:10. Срещата продължи  81 минути.

Василев и Киров поведоха с 5:2 в първия сет, допуснаха изравняване при 5:5, но спечелиха следващите два гейма, за да вземат аванс в резултата. Българите допуснаха два пробива във втората част и я загубиха с 2:6. Те изостанаха с 3:7 в шампионския тайбрек, намалиха пасива си на 6:7, но в крайна сметка загубиха със 7:10 точки и приключиха участие в надпреварата.

Вчера Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под номер 2, се класираха за четвъртфиналите. За място на полуфиналите двамата ще играят срещу румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

По-рано днес във втория кръг на сингъл отпаднаха Александър Донски и Александър Василев.

