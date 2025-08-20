Молчан отстрани и Александър Василев в София

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на кортовете на Националния тенис център в Борисова градина.



Участващият с "уайлд кард" българин отстъпи пред бившия №38 в света Алекс Молчан (Словакия) с 4:6, 0:6 след 90 минути игла.

Василев игра равностойно до 4:4 в първия сет, след което загуби осем поредни гейма и приключи участието си в надпреварата. 18-годишният тенсист си осигури 6 точки за световната ранглиста и 1535 евро.

На старта словакът, който е трикратен финалист от турнири на ATP, елиминира и шампионът ни "Уимбълдън" Иван Иванов.