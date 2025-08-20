Популярни
Донски отпадна на 1/8-финалите в София

  • 20 авг 2025 | 17:05
ационалът на България за "Купа Дейвис" Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91250 евро, който се провежда на червените кортове на базата на Българския национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Участващият с "уайлд кард" Донски отстъпи пред поставения под номер 6 Матей Додиг (Хърватия), 268-и в класацията на АТП, с 0:6, 6:4, 3:66 за 1:53 час.

Българинът не започна добре и загуби първия сет без да спечели гейм за 25 минути. След това той подобри значително играта си и остана само на три гейма от победата. Националът проби за 3:2 във втората част, но Додиг изравни - 3:3. След 3:4 националът спечели три поредни гейма и изравни резултата в сетовете. Третата решаваща част беше решена от един пробив в осмия гейм в полза на Додиг.

Донски все пак заработи 1535 евро и 6 точки за световната ранглиста, в която заема 662-ата позиция.

Това беше втора загуба за деня за българин, след като Александър Василев претърпя поражение от квалификанта Алекс Молчан (Словакия) с 4:6, 0:6.

Донски продължава участието си на двойки. Българинът и Милош Карол (Словакия) ще играят утре на четвъртфиналите срещу хърватите Дуйе Айдукович и Адмир Календер или румънците Мирча Джекан и Богдан Павел.

Още от Тенис

