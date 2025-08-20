Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Още един бивш шампион бе добавен към бойната карта на UFC Рио

Още един бивш шампион бе добавен към бойната карта на UFC Рио

  • 20 авг 2025 | 14:20
  • 120
  • 0

Бившият шампион на UFC Дейвисон Фигередо ще се опита да се върне към победния път на събитието UFC Fight Night 261, но за целта ще трябва да преодолее един от изгряващите претенденти в категория петел.

От UFC официално обявиха, че Фигередо (24-5-1 MMA, 13-5-1 UFC) ще се сблъска с Монтел Джаксън (15-2 MMA, 9-2 UFC) на събитието, което ще се проведе на 11 октомври във „Farmasi Arena“ в Рио де Жанейро.

37-годишният бразилец влиза в двубоя след две поредни загуби от Кори Сандхаген и Пьотр Ян. Преди тези поражения той записа три поредни победи при преминаването си в дивизията до 61 килограма.

33-годишният Джаксън се намира в серия от шест поредни победи. В последната му изява в октагона той записа успех с единодушно съдийско решение над Даниел Маркос през май.

Към момента бойната карта за UFC Fight Night 261 включва още:

Чарлс Оливейра - Рафаел Физиев
Висенте Луке - Сантиаго Понзинибио
Томас Питърсън - Витор Петрино
Каролина Ковалкиевич - Джулия Поластри
Стюарт Никъл - Лукас Роча
Джоната Динис - Марио Пинто
Ирина Алексеева - Биа Мескита

Чарлс Оливейра обещава бързо завръщане в Рио: Всичко е наред, готов съм
Чарлс Оливейра обещава бързо завръщане в Рио: Всичко е наред, готов съм
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Хулио Сесар Чавес-младши бе депортиран от САЩ и незабавно пратен в затвора в Мексико

Хулио Сесар Чавес-младши бе депортиран от САЩ и незабавно пратен в затвора в Мексико

  • 20 авг 2025 | 12:27
  • 633
  • 0
Бивш шампион на UFC ще дебютира в бокса без ръкавици

Бивш шампион на UFC ще дебютира в бокса без ръкавици

  • 20 авг 2025 | 11:30
  • 344
  • 0
Олимпийски шампион по борба ще дебютира в ММА

Олимпийски шампион по борба ще дебютира в ММА

  • 20 авг 2025 | 11:18
  • 1325
  • 0
BKFC обявиха официално дебюта на Григор Саруханян

BKFC обявиха официално дебюта на Григор Саруханян

  • 20 авг 2025 | 11:14
  • 767
  • 0
Рение де Ридер срещу Антъни Ернандес оглавява UFC Ванкувър

Рение де Ридер срещу Антъни Ернандес оглавява UFC Ванкувър

  • 20 авг 2025 | 10:35
  • 394
  • 0
БФБ: Българската борба продължава да "бере плодовете" на предишното ръководство

БФБ: Българската борба продължава да "бере плодовете" на предишното ръководство

  • 20 авг 2025 | 09:42
  • 1423
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 11863
  • 27
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 7038
  • 6
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 9815
  • 19
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 12926
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 24605
  • 18
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 9858
  • 2