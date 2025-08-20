Още един бивш шампион бе добавен към бойната карта на UFC Рио

Бившият шампион на UFC Дейвисон Фигередо ще се опита да се върне към победния път на събитието UFC Fight Night 261, но за целта ще трябва да преодолее един от изгряващите претенденти в категория петел.

От UFC официално обявиха, че Фигередо (24-5-1 MMA, 13-5-1 UFC) ще се сблъска с Монтел Джаксън (15-2 MMA, 9-2 UFC) на събитието, което ще се проведе на 11 октомври във „Farmasi Arena“ в Рио де Жанейро.

37-годишният бразилец влиза в двубоя след две поредни загуби от Кори Сандхаген и Пьотр Ян. Преди тези поражения той записа три поредни победи при преминаването си в дивизията до 61 килограма.

33-годишният Джаксън се намира в серия от шест поредни победи. В последната му изява в октагона той записа успех с единодушно съдийско решение над Даниел Маркос през май.

Към момента бойната карта за UFC Fight Night 261 включва още:

Чарлс Оливейра - Рафаел Физиев

Висенте Луке - Сантиаго Понзинибио

Томас Питърсън - Витор Петрино

Каролина Ковалкиевич - Джулия Поластри

Стюарт Никъл - Лукас Роча

Джоната Динис - Марио Пинто

Ирина Алексеева - Биа Мескита

Чарлс Оливейра обещава бързо завръщане в Рио: Всичко е наред, готов съм