Мбапе: Беше много важно да започнем с победа

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира победата в първия кръг на испанското първенство срещу Осасуна с 1:0. Мбапе донесе трите точки с гол от дузпа в началото на второто полувреме.

"Беше много важно за нас да започнем сезона с домакинска победа. Знаехме, че няма да е лесно. Осасуна имаше ясен план за действие и чакаха да направим грешка. През първото полувреме нямахме свободно пространство, но през второто бързо намерихме начин да вкараме. Имахме повече възможности и владеехме играта по-добре. Въпреки това сме доволни от победата и гледаме напред. Чувствам се страхотно, но основното е да помагам на отбора. В атака, в защита и останалото ще дойде“, каза Мбапе, цитиран от "Марка".

Снимки: Gettyimages