Съставите на Реал и Осасуна, три от новите попълнения на "белите" са титуляри

Реал Мадрид приема Осасуна на своя "Сантиаго Бернабеу" в последния двубой от първия кръг на Ла Лига. Кралският клуб искаше този мач да бъде отложен заради участието на отбора на Световното клубно първенство и фактът, че "белите" започнаха подготовка само преди две седмици. Испанската федерация обаче не е прие тези аргументи и мачът ще се състои по план. Този двубой представлява и официален домакински дебют за Чаби Алонсо като треньор на Реал.

Реал Мадрид изигра само една контрола след тежката загуба с 0:4 от ПСЖ на полуфиналите на Световното клубно първенство. В нея "белите" победиха с 4:0 австрийския Тирол.

Осасуна пък изигра шест проверки, в които спечели само веднъж, записа две равенства и загуби три пъти. Междувременно отборът направи стабилен финален щурм на миналия сезон в Ла Лига и загуби само веднъж в последните си 10 мача, завършвайки на девета позиция в крайното класиране.

Реал Мадрид няма нито едно поражение в последните 20 мача за първенство срещу този съперник, но пък Осасуна успя да измъкне равенства в две от предишните си четири визити на "Бернабеу" в Ла Лига.

Антонио Рюдигер, Джуд Белингам, Едуардо Камавинга, Ендрик и Ферлан Менди не са на разположение на Алонсо за старта на сезона поради различни причини. Първият е в наказание, а останалите имат проблеми с контузии.

Три от новите попълнения на Реал започват като титуляри. Това са Трент Александър-Арнолд, Дийн Хаусен и Алваро Карерас. Другият нов - Франко Мастантуоно, е на пейката за началото. Единствената промяна от мача с Тирол е, че Валверде стартира вместо Себайос. В атака започват Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Браим Диас. Родриго отново е на пейката.

Алесио Лиски залага на схема с трима централни бранители. Валентин Розие дебютира за "червените". Будимир води атаката на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages