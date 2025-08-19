Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Съставите на Реал и Осасуна, три от новите попълнения на "белите" са титуляри

Съставите на Реал и Осасуна, три от новите попълнения на "белите" са титуляри

  • 19 авг 2025 | 20:57
  • 2257
  • 10
Съставите на Реал и Осасуна, три от новите попълнения на "белите" са титуляри

Реал Мадрид приема Осасуна на своя "Сантиаго Бернабеу" в последния двубой от първия кръг на Ла Лига. Кралският клуб искаше този мач да бъде отложен заради участието на отбора на Световното клубно първенство и фактът, че "белите" започнаха подготовка само преди две седмици. Испанската федерация обаче не е прие тези аргументи и мачът ще се състои по план. Този двубой представлява и официален домакински дебют за Чаби Алонсо като треньор на Реал.

Реал Мадрид изигра само една контрола след тежката загуба с 0:4 от ПСЖ на полуфиналите на Световното клубно първенство. В нея "белите" победиха с 4:0 австрийския Тирол.

Осасуна пък изигра шест проверки, в които спечели само веднъж, записа две равенства и загуби три пъти. Междувременно отборът направи стабилен финален щурм на миналия сезон в Ла Лига и загуби само веднъж в последните си 10 мача, завършвайки на девета позиция в крайното класиране.

Реал Мадрид няма нито едно поражение в последните 20 мача за първенство срещу този съперник, но пък Осасуна успя да измъкне равенства в две от предишните си четири визити на "Бернабеу" в Ла Лига.

Антонио Рюдигер, Джуд Белингам, Едуардо Камавинга, Ендрик и Ферлан Менди не са на разположение на Алонсо за старта на сезона поради различни причини. Първият е в наказание, а останалите имат проблеми с контузии.

Три от новите попълнения на Реал започват като титуляри. Това са Трент Александър-Арнолд, Дийн Хаусен и Алваро Карерас. Другият нов - Франко Мастантуоно, е на пейката за началото. Единствената промяна от мача с Тирол е, че Валверде стартира вместо Себайос. В атака започват Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Браим Диас. Родриго отново е на пейката.

Алесио Лиски залага на схема с трима централни бранители. Валентин Розие дебютира за "червените". Будимир води атаката на гостите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 11731
  • 17
Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

Наполи се ориентира към голмайстора в Белгия за миналия сезон

  • 19 авг 2025 | 19:42
  • 3509
  • 0
Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

Моуриньо: Предпочитах да играя срещу Ница, отколкото срещу Бенфика

  • 19 авг 2025 | 19:15
  • 1956
  • 0
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

  • 19 авг 2025 | 18:48
  • 4612
  • 3
Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

Де Дзерби не иска френски национал в Марсилия след неговия бой със съотборник

  • 19 авг 2025 | 18:18
  • 6208
  • 0
Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

Наполи взе защитник от Ла Лига, Реал Мадрид ще прибере около 10 милиона от трансфера

  • 19 авг 2025 | 17:50
  • 6982
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Етър 0:1 Янтра, по-активна игра на гостите

Етър 0:1 Янтра, по-активна игра на гостите

  • 19 авг 2025 | 21:01
  • 4299
  • 9
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 64111
  • 480
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 11731
  • 17
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 16235
  • 16
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 9475
  • 0