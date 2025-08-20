Популярни
Рение де Ридер срещу Антъни Ернандес оглавява UFC Ванкувър

Рение де Ридер няма да си губи времето и вече има насрочен следващ двубой. Той ще се изправи срещу Антъни „Fluffy“ Ернандес в главното събитие на UFC Ванкувър, което ще се проведе на 18 октомври в "Rogers Center".

Главният изпълнителен директор на UFC, Дейна Уайт, обяви двубоя във вторник. Заедно с него беше потвърдена и интригуваща среща в полусредна категория, в която Кевин Холанд ще се бие с канадеца Майк Малот. Официално бяха обявени и два предварително известни сблъсъка: Марлон „Chito“ Вера срещу Айман Захаби и Манон Фиоро срещу Джасмин Ясудавичус.

Новината за главното събитие идва само ден, след като Де Ридер призова за шампионски двубой срещу новия носител на титлата в средна категория Хамзат Чимаев. С актив от 3-0 за годината, Де Ридер наскоро победи и бившия шампион в средна категория Робърт Уитакър през юли. Вместо да чака потенциален шанс за титлата той ще се завърне в октагона за второ поредно главно събитие.

Бившият шампион в две категории на "ONE Championship", Де Ридер, има баланс от 4-0 в кариерата си в UFC, като е записал победи и над Бо Никал и Кевин Холанд.

Що се отнася до Ернандес, той се завръща след категорична победа над Роман Долидзе, с която записа осма поредна победа в кариерата си. Ернандес има и скорошни успехи срещу Брендън Алън и Мишел Перейра.

Пълната бойна карта и редът на двубоите за UFC Ванкувър все още не са финализирани.

