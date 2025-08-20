36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа

Седем български тенисисти (пет юноши и две девойки) записаха победи в първия кръг на турнира до 16 г. от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата се провежда на базата на ТК „Плевен 90".

При юношите напред продължават Емил Алексиев, Константин Кралев, Виктор Алесандро Родригез-Матов, Денислав Николов, Стоян Паяков, Максим Петков и Кристиан Ангелов, а при девойките Виктория Врачанска и Радост Тихомирова.

Директно от втория кръг днес ще започнат още 27 българчета (12 юноши 15 девойки).

При юношите това са №1 Кристиян Стефанов, №2 Владимир Цонков, №3 Борис Борисов, №4 Мартин Валеов, №7 Данаил Петров, №8 Бруно Дженев, №9 Никола Божилов, №11 Никола Павлов, №12 Кристиан Косев, №13 Кристиян Енев, №14 Алекс Алексиев, и №16 Александър Борисов.

При девойките от втория кръг ще стартират №1 Илина Илиева, №3 Радина Средкова, №5 Мелани Стоичкова, №8 Зара Минева, №6 Нина Нокова, №7 Александра Момчилова, №12 Симона Попова, №15 Мария Магдалена Янакиева, №16 Емилия Видова, Катрин Кънева, Рая Стайкова, Карина Маркова, Пламена Кукенска, Дара Димитрова, Виктория Митова.

Резултати от вторник:

Юноши, 1-кръг:

Емил Алексиев – Душан Баняц (Сърбия) 6:1, 6:0

Константин Кралев – Йордан Малинков 6:3, 2:6, 7:5

Виктор Алесандро Родригез-Матов – Димитър Здравков 6:0, 6:0

Денислав Николов – Калин Цаков (САЩ) 6:1, 6:2

Стоян Паяков – Рафаел Неделчев 6:2, 6:2

Максим Петков – Берк Изабетов 6:4, 6:0

Кристиан Ангелов – Лъчезар Сусанин 6:1, 6:3

Калоян Карапетров – Лука Пантелич (Сърбия) 4:6, 4:6

Нури Юсуф – Лука Миленкович (Австралия) 5:7, 1:6

Симеон Луканов – Лука Йованович (Сърбия) 4:6, 1:6

Андрей Макавеев – Филип Карачомаков (Германия) 0:6, 0:6

Антон Деников – Александру Крачиун (Румъния) 1:6, 0:6

Димитър Несторов – Цезар Симион (Румъния) 2:6, 5:7

Борислав Гергинов – Миша Ботело (Португалия) 1:6, 2:6

Виктор Георгиев – Енцо Мецаноти (Франция) 7:5, 5:7, 3:6

Калоян Пенчев – Жулиен Ламурет (Франция) 1:6, 2:6

Девойки, 1-кръг:

Виктория Врачанска – Мария Роска (Румъния) 6:3, 6:0

Радост Тихомирова – Калина Гроздева (Белгия) 6:3, 6:4

Мария Мотреникова – Елиза Негоита (Румъния) 1:6, 1:6

Изабела Стоянова – Алексия Ман (Румъния) 6:4, 4:6, 1:6

Кристина Коларска – Мария Котарча (Румъния) 0:6, 2:6

Лъчезара Бааджиева – Карина Мусоиу (Румъния) 1:6, 1:6

Даная Цанкова – Ирис Димопулу (Гърция) 2:6, 6:7

Стела Живкова – Полина Синкевич (Украйна) 3:6, 3:6

Юлия Соловеева – Каролин Чиботару (Румъния) 0:6, 0:6