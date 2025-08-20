Чаби Алонсо: Надявам се това да е първата от много победи

Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо остана доволен от трудната победа с 1:0 над Осасуна в първия мач за сезона в Ла Лига. Това бе своеобразно завръщане за специалиста на "Сантиаго Бернабеу" и той е щастлив, че зарадва феновете с победа, която се надява да е само първата от много занапред.

„Има позитиви, започвайки с резултата, който е най-важен. Осасуна имаше повече време за предсезонна подготовка и това си пролича, бяха много добре подготвен отбор. Ако бяхме отбелязали в началото на мача, контекстът щеше да се промени напълно. Завръщането на „Бернабеу“ беше специално за мен, незабравимо. Беше много хубаво да се върна тук и се надявам това да е първата от много победи. Това, което най-много ми харесва, е мистиката, величието на клуба, не само настоящето, но и историята и бъдещето, което предстои. Всички дебютанти се представиха добре, това са играчи, които ще ни помогнат“, заяви Алонсо

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

„Имаше добри неща и други, които трябва да подобрим. Пътят е дълъг, но бяхме организирани. Липсваше ни свежест в последната третина, трудно създавахме чисти положения. Сигурен съм, че отборът ще се подобрява и ще навлезе в ритъм. В етап на подготовка сме, но победата дава спокойствие“, допълни испънецът

„Осасуна имаше своя план. Трудно беше да намерим пространства. Поне не ни контраатакуваха, успяхме да играем много в тяхната половина. Липсваше ни последният пас, трябва да продължим да се подобряваме. Нямахме много време да се подготвим за това, очаквахме Осасуна да играе малко по-високо. Имаме играчи за такива ситуации, с хора, които могат да атакуват по-широко, да влизат в наказателното поле... Това са ситуации, с които ще се сблъскваме и трябва да се подготвим по-добре", каза още специалистът.

Той коментира и представянето на автора на победния гол Килиан Мбапе.

„След първата година мисля, че той иска повече. Не знам дали е заради номера на фланелката или заради амбицията му да печели. Усеща се, че иска да се представи по-добре индивидуално и да вдъхнови околните. Вижда се желанието му в ежедневието и днес създаде тези различни отигравания, които бяха решаващи“, заяви Алонсо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages