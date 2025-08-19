Иван Иванов загуби от Алекс Молчан в първия кръг на турнира в София

Популярни
  • 19 авг 2025 | 19:45
  • 288
  • 0
Иван Иванов загуби с 2:6, 6:7(2) срещу словака Алекс Молчан в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София, който е с награден фонд 91 250 евро. Той се провежда на червените кортове на базата на Българския национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Молчан, 362-и в световната ранглиста на АТП, премина с лекота през първия сет. Той записа пробиви в третия и петия гейм и не позволи на Иванов да достигне до разиграване за рибрейк. В тази част словакът доминираше с десет печеливши удара срещу само два за шампиона на "Уимбълдън" за юноши.

Втората част беше по-равностойна. Иванов спечели подаването на Молчан в четвъртия гейм на втория сет, но словашкият тенисист изравни моментално, въпреки че българинът отрази пет разигравания за пробив. Така се стигна до решаващ тайбрек, в който словакът спечели четири пъти на сервис на Иванов и затвори мача след час и 39 минути на корта.

По-рано през деня на турнира, който бе временно прекъснат заради проливен дъжд в София, отпадна и Димитър Кузманов.

Двама българи с "уайлд кард" вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

