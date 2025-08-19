Ранно отпадане на Димитър Кузманов на "Чаланджър"-а в София

Популярни
Българинът Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91250 евро, който се провежда на червените кортове на базата на Българския национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Поставеният под номер 7 Кузманов беше елиминиран от квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай) след 6:3, 3:6, 1:6 след 2:18 часа игра. 32-годишният пловдивчанин поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса пробив пасив, но след 3:4 загуби осем от следващите девет гейма, а с това напусна надпреварата.

Така Кузманов, който е 263-и в световната ранглиста, допусна пето поражение в последните си шест мача във веригата "Чалънджър" след финала в Роаян (Франция) през юни.

Участващият с "уайлд кард" шампион от юношеския "Уимбълдън" Иван Иванов по програма трябва да играе срещу квалификанта Алекс Молчан, но началото на срещата му беше отложено за неопределено време, тъй като в София заваля силен дъжд.  Двама българи с "уайлд кард" вчера стартираха с победи в основната схема. Националът Александър Донски отстрани в два сета поляка Даниел Михалски, а Александър Василев се справи също в два сета с руснака Иван Гахов.

