Още един нов американец при плевенчани

  • 19 авг 2025 | 16:56
Отборът на Спартак Плевен представи още едно ново попълнение. Това е американското крило Кавон Скот.

"Представяме ви Кавон Скот, 01.01.1998, 201 см, 101 кг, позиция 4. Кавон идва в представителния отбор на Спартак Плевен с надеждата да даде максимална енергия в подкошието! Възпитаник на Loyola University Maryland, NCAA Division I от 2020 г. Кавон има вече доста опит от престоите си във Финландия, Австралия и Португалия. Получава сърдечно: "Добре дошъл в Плевен и Балканстрой!" Желаем му здраве, енергия и наистина незабравими моменти #заедно САМО СПАРТАК!", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи.

Снимки: Imago

